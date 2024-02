Marcianise, al via lavori di rifacimento fogne e rete idrica in Via Marchesiello

Marcianise (Caserta) – Lunedì 5 febbraio inizieranno i lavori di rifacimento della fognatura e della rete idrica in via Marchesiello. Si tratta del secondo step del progetto che ha già interessato viale della Pace, nei pressi dell’ingresso del cimitero di Marcianise, partito lo scorso mese di ottobre, dove resta da realizzare solo il nuovo manto stradale. – continua sotto –

L’intero intervento è finanziato con fondi regionali stanziati nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Campania destinati al Comune di Marcianise per un importo complessivo di 3.168.604,25 euro.

I lavori procederanno per esigenze di viabilità pedonale e cantieristica con la rimozione del basolato esistente nel solo tratto centrale, garantendo quindi l’accesso ai pedoni su entrambi i lati. Una volta ultimati si proseguirà al totale rifacimento, per tratti, della pavimentazione di basolato, per omogeneità architettonica e funzionale delle strade.

Il calendario dei lavori andrà avanti interessando il centro storico con via Mundo, tratto inizialmente non previsto e inserito in seguito all’approvazione della variante in corso d’opera da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta, e successivamente su via Lener. – continua sotto –

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori è stata disposta la chiusura totale alla circolazione stradale di via Marchesiello, con l’istituzione del divieto di transito dell’area a partire da lunedì 5 febbraio, alle ore 9.

“Marcianise si sta trasformando in un cantiere aperto – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Farro – la grande sintonia instaurata tra l’Amministrazione comunale e gli uffici compenti ci sta facendo raccogliere grandi frutti. In pochi mesi abbiamo ripreso e rilanciato progetti che erano bloccati, investendo nuove risorse e integrandoli con importanti opere di completamento. Inoltre entro dicembre ben 26 strade cittadine saranno oggetto di interventi di ammodernamento generale dell’intera sede stradale”.