Gricignano, sfilate di Carnevale il 13 e 18 febbraio: ordinanza per chiusura strade e divieti di sosta

Gricignano (Caserta) – Martedì 13 febbraio è il giorno della grande sfilata di Carnevale che vedrà in scena, lungo le strade di Gricignano, i quattro carri allegorici realizzati, uno, dal Comitato Aria Pulita, ispirato a “Natura e Scienza”, e gli altri tre dall’Associazione Coriandoli Gricignanesi (Nave pirata, Vichingo e Casa di Carta), già apprezzati in occasione delle uscite del 4, 9 e 11 febbraio scorsi. – continua sotto –

Oltre ai carri anche le esibizioni delle scuole di danza “Union Dance School” e “Manu Dance School”, animazione per bambini e tante altre sorprese.

Martedì 13, la sfilata inizierà alle ore 9 da via Sant’Antonio Abate, proseguendo per corso Umberto, via De Gasperi e sosta davanti la chiesa del Rosario alle ore 12. Si riprenderà alle ore 14 con il prosieguo della sfilata per via Falcone, via Madonna dell’Olio, via Aversa e, alle 17, arrivo in piazza Municipio con animazione e artisti di strada. Altro appuntamento domenica 18, dalle ore 14 alle 21, con la festa nella villa comunale di corso Umberto.

Chiusura strade e divieti di sosta – Per quanto riguarda il traffico, il Comando di Polizia Locale guidato dal maggiore Nicomede De Lucia ha emesso apposita ordinanza che dispone la sospensione temporanea della circolazione veicolare (eccetto residenti e auto a servizio di diversamente abili, personale sanitario e forze dell’ordine) nei luoghi e nei giorni che interesseranno la sfilata. Inoltre, il divieto di sosta in piazza Municipio per domenica 13 febbraio, dalle ore 16 alle 21. Per il giorno 18 febbraio, dalle ore 14 alle 21, saranno sospese la circolazione veicolare e la sosta in corso Umberto I, nel tratto dall’incrocio con via Sant’Adiutore e via Cimarosa fino alla rotatoria all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro, comprese le traverse lungo lo stesso tratto.