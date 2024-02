Cesa, tirocini formativi per persone fino a 65 anni di età: al via le richieste

Cesa (Caserta) – Il Comune di Cesa ha aderito, in qualità di soggetto “ospitante”, all’avviso della Regione Campania per la realizzazione di tirocini formativi. – continua sotto –

“Si tratta di una misura prevista dal Pnrr. – spiega il vicesindaco Giusy Guarino, con delega ai Servizi sociali – Ad ogni tirocinante sarà corrisposta un’indennità mensile di 500 euro per un periodo massimo di 12 mesi”. “E’ una importante iniziativa – aggiunge il consigliere comunale delegato alla Formazione, Cesario Villano – che consente alle persone, fino a 65 anni di età, che si trovano in talune condizioni, di poter fare un’esperienza di formazione”.

Possono partecipare al progetto i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza, lavoratori fragili o vulnerabili, giovani Neet (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o socio-sanitari, o sono inseriti in progetti/interventi di inclusione sociali, disoccupati senza sostegno a reddito, lavoratori con reddito molto basso.

Tutti gli interessati potranno aderire all’avviso recandosi direttamente al Centro per l’Impiego di riferimento e scegliere di attivare il “Percorso 4” dell’avviso. Sarà il Centro per l’Impiego a destinare i tirocinanti verso i soggetti ospitanti in base al principio della territorialità.