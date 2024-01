Cicciano, irregolarità in concorso pubblico e corruzione: arrestato ex sindaco

Irregolarità nello svolgimento di un concorso pubblico. E poi un accordo corruttivo per un’autorizzazione edilizia nell’area industriale di Cicciano. – continua sotto –

Sono i due episodi emersi nell’indagine condotta dai carabinieri, con il coordinamento della procura di Nola, che ha portato questa mattina all’esecuzione di quattro misure cautelari per induzione indebita a dare o promettere utilità e ricettazione.

In particolare, è finito in carcere l’ex sindaco del paese, Giovanni Corrado, già ai domiciliari dallo scorso settembre nell’ambito di un altro filone d’inchiesta relativo alla realizzazione di edifici residenziali in aree non ricomprese nel piano regolatore. I domiciliari sono ora scattati anche per un consigliere comunale in carica, Gennaro D’Avanzo, e un imprenditore, Franco Martiniello, mentre per un altro consigliere comunale in carica, Raffaele Arvoneo, è scattato il divieto di dimora in Campania.

L’attività investigativa dei militari del nucleo operativo radiomobile di Nola con il supporto della stazione di Cicciano è durata undici mesi, da agosto 2022 a giugno 2023 e ha portato anche a una perquisizione e a un sequestro di beni nei confronti di un altro imprenditore edile, indagato ma non destinatario di misura cautelare.