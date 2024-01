Orta di Atella, la Befana regala un sorriso a bambini simpatici e speciali

Orta di Atella (Caserta) – Grande successo per il “Santa Claus Village” allestito nella struttura “La Grande Opera” di Orta di Atella dall’8 dicembre e conclusosi nel giorno dell’Epifania con un evento di spettacolo, con le esibizioni di artisti della canzone neomelodica, tra cui Giusy Attanasio, e di solidarietà, con la distribuzione, da parte della Befana, di dolci e giocattoli per bambini speciali, alla presenza di un folto pubblico. – continua sotto –

Un appuntamento organizzato da Benito Noviello (presidente del Noc Arcu Campania), Tiziana Dirasco (consigliera comunale di Orta di Atella, consigliera nazionale Acsi settore Danza, docente di musicoterapia presso l’associazione “Bambini Simpatici e Speciali” di Orta), l’avvocato Raffaele Arena (“Credimi”, servizio di assistenza imprese) e Domenico Luongo, titolare de “La Grande Opera”, che ha visto la partecipazione di esponenti delle associazioni territoriali.

“Ringraziamo tutte le persone che in questo evento ci hanno messo il cuore. – commentano i promotori – Ci siamo cimentati in questa organizzazione soprattutto per la vicinanza a tutte le persone più deboli del territorio che spesso non hanno voce. Tutte le attrazioni durante il periodo natalizio sono state gratuite per i bambini speciali”.

Nonostante non sia stato concesso dal Comune il patrocinio morale gratuito richiesto da Dirasco, la stessa consigliera comunale ringrazia “tutti i colleghi che hanno onorato, con la loro presenza, questo periodo di festa e tutti i collaboratori”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA