M5S, ad Aversa la riunione provinciale. Santillo: “C’è un governo che compie ingiustizie contro i deboli”

Aversa (Caserta) – La città di Aversa è stata scelta come sede della riunione provinciale del Movimento 5 Stelle. In una gremitissima sala conferenza dell’Hotel del Sole sono intervenuti, insieme ai vertici cittadini del movimento, Paola Taverna, vicepresidente del M5S, Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati, i deputati Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera, la senatrice Mariolina Castellone, Salvatore Micillo, coordinatore regionale in Campania, e Giuseppe Buompane, coordinatore provinciale casertano. – continua sotto –

“La risposta degli attivisti alla riunione è stata straordinaria. Significa che – commenta il parlamentare Santillo – il movimento è vivo ed è portatore di grande energia che abbiamo tutta l’intenzione di continuare ad impiegare sui nostri territori”.

“C’è un governo da combattere in tutte le sedi – sottolinea Santillo – e noi lo faremo. Le ingiustizie contro i più deboli, con la cancellazione del Reddito di cittadinanza, l’affossamento dei bonus edilizi o il ripristino di un’austerità economica che sta distruggendo le famiglie, rappresentano solo alcuni dei danni clamorosi che stiamo subendo. Il M5S è in prima linea dalla parte dei cittadini onesti”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA