Sacra Corona Unita, arrestato il latitante Fabrizio Russo

La Direzione investigativa antimafia ha arrestato il latitante Fabrizio Russo, 46 anni, della provincia di Brindisi, detto “Pizzichicchio”, ritenuto legato alla Sacra Corona Unita. – continua sotto –

L’uomo, già catturato nel 2016 dopo una latitanza in Spagna, era irreperibile dal 2021 e destinatario di cinque misure cautelari per i reati di traffico internazionale di stupefacenti, ricettazione, estorsione, porto abusivo di armi, nonché associazione a delinquere di stampo mafioso perché considerato referente di un gruppo criminale riconducibile alla frangia mesagnese della Scu.

Rintracciato all’interno della propria abitazione, ad Oria (Brindisi), non ha opposto resistenza ed è stato trovato in possesso di un documento di riconoscimento contraffatto, con una differente identità.

Era sfuggito all’operazione della Guardia di Finanza che portò all’arresto di 23 persone per un traffico di cocaina ed eroina che, transitando da Olanda e Turchia arrivava a bordo di autobus e camion in Puglia, ad Oria, per poi essere smistata in tutto il Sud Italia. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere. IN ALTO IL VIDEO