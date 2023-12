“La Festa di Sant’Antuono e le Battuglie di Pastellessa”, mostra fotografica a Macerata Campania

A Macerata Campania (Caserta), giovedì 14 Dicembre, con inizio alle ore 10, sarà inaugurata la mostra fotografica “La Festa di Sant’Antuono e le Battuglie di Pastellessa” nell’istituto scolastico di via Mazzini, realizzata dal Comune di Macerata Campania in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (Icpi), la Ngo accreditata Unesco “Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa” e l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale di Macerata Campania. – continua sotto –

Saranno messe in mostra le foto di Roberto Galasso (Icpi) nei 7 plessi scolastici presenti nel territorio, arricchite dalle didascalie in italiano/inglese realizzate dagli alunni in un percorso didattico coordinato dai professori Sara Pitocchelli, Agata Sontorsola, Tina Trepiccione e Giovanni Valletta, che celebra il 20esimo anniversario della Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Gli stessi ragazzi saranno protagonisti di un simposio sulla tematiche Unesco e le “Feste del Fuoco” alla presenza del dirigente scolastico Antonio Palmieri.

In rappresentanza dell’Associazione Sant’Antuono ci saranno il presidente Alfonso Munno, il vice Domenico Salzillo e il direttore artistico Vincenzo Polcari. Prevista la partecipazione per il Comune di Macerata Campania del commissario prefettizio Savina Macchiarella e del Rup Fulvio Savastano. Modererà la manifestazione Vincenzo Capuano, segretario dell’Associazione Sant’Antuono e direttore artistico del Progetto “Le Feste del Fuoco”.

Leandro Ventura, direttore dell’Icpi, ricorda come «il lavoro di documentazione fotografica della festa e di supporto all’Associazione Sant’Antuono si basa sulla conoscenza della qualità del lavoro dell’Associazione, che ultimamente è stata affiancata dall’Icpi anche nella creazione di una importante rete territoriale nazionale delle feste di Sant’Antonio Abate». – continua sotto –

«La mostra allestita nei 7 plessi scolastici di Macerata Campania – aggiunge Vincenzo Capuano – darà la possibilità di aumentare la consapevolezza nelle giovani generazioni dell’importanza delle tradizioni, ponendo le basi per una continua e duratura salvaguardia».

L’attività è realizzata all’interno del Progetto “Le Feste del Fuoco” – Intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale – con capofila il Comune di Macerata Campania e partner i Comuni di Casagiove, Castel Morrone, Marcianise, Recale e San Nicola la Strada.