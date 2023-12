Gricignano, gli “scatti in campo” di Salvatore De Rosa sulla rivista del Palio di Siena

Gricignano (Caserta) – Per il secondo anno consecutivo Salvatore De Rosa è tra i fotografi scelti per “Scatti in Campo”, la rivista che il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena pubblica come resoconto prevalentemente fotografico dell’annata paliesca. – continua sotto –

La presentazione del volume dedicato all’edizione 2023 si è tenuta lo scorso 21 dicembre a Siena, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, dinanzi al sindaco della città, Nicoletta Fabio, al presidente Consorzio per la Tutela del Palio, Antonio Carapelli, al presidente della Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria, Florio Faccendi, e di altre personalità istituzionali.

Realizzato con la “storica” collaborazione di Banca Cras, ora Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria, il volume racchiude gli scatti di tanti professionisti italiani e stranieri, che con l’autorizzazione del Comune di Siena hanno accesso alla Piazza nei giorni di Palio, mettono a disposizione del Consorzio l’ottimo materiale fotografico realizzato, un patrimonio di immagini che rischierebbe altrimenti di rimanere chiuso in archivi privati e, per quanto parzialmente visibile sul web, non fruibile nella classica forma cartacea.

Accanto ai fotografi che prestano il loro obiettivo alla narrazione del Palio e delle Contrade, scrivono su “Scatti in campo” giornalisti, studiosi, contradaioli, e talvolta appassionati non senesi, che di volta in volta il Consorzio invita ad accompagnare le immagini con le loro parole, i loro ricordi, le loro emozioni, punti di vista spesso contrastanti. – continua sotto –

Nato a Napoli nel 1972, residente a Gricignano, De Rosa è un fotoreporter, pubblicista, giornalista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Fotografare e viaggiare sono le sue passioni, da questo binomio nascono le sue foto. Ama immortalare gli istanti di vita reale, gli sguardi che incontra per strada, le persone e le scene che si imbattono lungo il suo cammino e che gli trasmettono emozioni forti. Il suo stile? Fotografie spontanee e naturali ma al tempo stesso curate e discrete. Un mix tra stile reportage e creativo, incentrato sul racconto e sulle emozioni. Vanta varie pubblicazioni su riviste specializzate e vincitore di diversi contest internazionali di fotografia. Ha all’attivo il sito web: www.salvoderosa.it