Caserta, Scienze della politica e della comunicazione istituzionale: UniVanvitelli attiva corso di studi magistrale

Caserta – Si amplia ulteriormente l’offerta formativa del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, guidato dal direttore Francesco Eriberto d’Ippolito. – continua sotto –

Scienze della Politica e della Comunicazione Istituzionale è solo l’ultimo corso di studi magistrale che è stato attivato presso il dipartimento cha sede nel polo universitario di viale EllittiIco, dove domani, mercoledì 20 dicembre, con inizio alle ore 10, verrà presentata l’ennesima opportunità di formazione universitaria per gli studenti ed i giovani di Terra di Lavoro e dell’intera Campania.

Ad ospitare la giornata di presentazione del nuovo corso di studi magistrale sarà l’aula A2 del Rettorato della Vanvitelli dove ad accogliere ospiti ed esperti, con i saluti di benvenuto, sarà il direttore del dipartimento di Scienze Politiche, d’Ippolito; a portare i loro saluti istituzionali saranno anche Carola Barbato, presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Campania, e Michele De Simone, presidente dell’associazione Stampa di Caserta e referente del premio Buone Notizie.

L’introduzione dei lavori sarà affidata al docente dell’UniCampania Diego Giannone, presidente del corso di studi magistrale in Scienza della Politica e della Comunicazione Istituzionale, che coordinerà gli interventi della collega Laura Lamberti, coordinatrice della commissione dipartimentale per la revisione dell’offerta formativa di Scienze Politiche; del giornalista Gianni Russo, e della responsabile nazionale campagne di comunicazione di Amnesty International, Tina Marinari. – continua sotto –

A tenere la lectio magistralis sul tema “La comunicazione istituzionale, in Italia e in Europa, tra crisi e potenzialità”, sarà Stefano Rolando, docente di Comunicazione pubblica e di Public Branding dell’Università IULM di Milano.

“Il nostro dipartimento di Scienze Politiche amplia la propria offerta formativa e lo fa attivando un corso di studi magistrale che verterà sulle Scienze della Politica e sulla Comunicazione Istituzionale, un settore in continua espansione ma anche in permanente evoluzione con la crescita ormai esponenziale dell’uso dei social e dei suoi tanti canali per comunicare la politica e l’azione messa in campo dalle diverse istituzioni locali, regionali e nazionali. In tal modo, apriamo ancora di più le porte del nostro dipartimento all’esterno e garantiamo la possibilità di crescere al territorio, mentre ai giovani e a quanti vogliono farlo, di accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale”, dichiara il direttore d’Ippolito.