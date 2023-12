Aversa, pranzo di Natale solidale alla Caritas il 10 dicembre: evento di Ambulatorio Antiracket

Aversa (Caserta) – Sos Impresa Rete per la Legalità – Ambulatorio Antiracket e antiusura è anche accoglienza, inclusione sociale e solidarietà. Per questo motivo l’associazione casertana presieduta da Maurizio Pollini ha organizzato, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Aversa e con don Carmine Schiavone, il Pranzo di Natale a favore delle persone più deboli, che si terrà domenica 10 dicembre, alle ore 12, nella mensa della Caritas in via Cesare Golia 31. – continua sotto –

Saranno presenti, insieme a Pollini, il vescovo Angelo Spinillo, Luigi Cuomo, presidente nazionale di Sos Impresa, il viceprefetto Gerardina Basilicata, commissario prefettizio del Comune di Aversa, Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti, Antonella Schiavone, coordinatrice dello sportello antiracket e antiusura istituito presso la Caritas.

Un evento promosso in collaborazione col Pastificio Veneziano, il caseificio gestito da Antonella Schiavone, “Porzioni di Pizza”, Enogastronomia Zia Menica, Enoteca il Vino di Carlo Menale, l’ortofrutticola Ditta Pollini, il Pink House Cafè di Vincenzo Natale.

Nel menù: antipasto con tranci di pizza, primo di cannelloni al forno, secondo di mozzarella di bufala e prosciutto crudo, frutta di stagione, dolci natalizi e acqua.