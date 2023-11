Neonatologia, a Napoli esperti internazionali a confronto per “nascite in sicurezza”

Napoli – “Quasi 10mila bambini in Campania potrebbero nascere in condizioni di maggiore sicurezza”. Lo sostiene il professor Francesco Raimondi, direttore di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in apertura del quinto convegno internazionale di Neonatologia, “Neonatology in Naples”. – continua sotto –

Raimondi, citando i dati Sdo 2022, spiega che “abbiamo 49 punti nascita nella nostra Regione, 33 di primo e 16 di secondo livello, per un totale di 44.391 nati. Solo il 37% di questi punti nascita, ossia 18, realizza più di 1000 nati/anno, il 41% tra i 500 ed i 1000 e il 22% meno di 500. Nel frattempo, la mortalità neonatale rimane al di sopra della media nazionale”.

L’evento si è tenuto Napoli, il 9 e il 10 novembre 2023, al centro congressi della “Federico II”.

IN ALTO IL VIDEO