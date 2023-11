Economia circolare, ciclo di incontri del PolieCo alla fiera Ecomondo

Economia circolare, innovazione tecnologica, ricerca e ambiente. Questi i temi che saranno affrontati dal Consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco alla Fiera Ecomondo – The Green Technology expo, in programma a Rimini dal 7 al 10 novembre. – continua sotto –

Presso lo stand del Polieco (numero 205 Hall Sud) sono stati organizzati diversi incontri che vedranno al centro soprattutto le imprese consorziate, chiamate a presentare le best practices a tutela dell’ambiente.

“La partecipazione del Polieco ad Ecomondo significa per noi trovare una nuova occasione per dare voce alle realtà produttive che, con sacrificio, capacità e sguardo rivolto al futuro, lavorano ogni giorno per lo sviluppo sostenibile”, commenta il presidente del consorzio, Enrico Bobbio.

"Ecomondo sarà l'occasione per chiamare a raccolta gli attori principali dell'economia circolare, in particolare le piccole e medie imprese che, sebbene troppo spesse dimenticate e scarsamente valorizzate, sono quelle che possono davvero concretizzare gli obiettivi della transizione ecologica, facendo la differenza tra la realtà e gli slogan purtroppo mai assenti nel dibattito sul tema", aggiunge il direttore generale del Polieco Claudia Salvestrini.

IL CICLO DI INCONTRI – Ad aprire il ciclo di incontri sarà martedì 7 novembre alle 14, Ekoproject, studio tecnico di progettazione che illustrerà i vantaggi delle comunità energetica e presenterà le tecnologie più avanzate per il recupero energetico da rifiuti plastici per un connubio sinergico Eco – Clima – Ambiente – Energia.

Alle 15, il Polieco e l’Associazione Utilitalia, la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, sigleranno un accordo con l’obiettivo comune di promuovere azioni finalizzate a una gestione dei rifiuti secondo i principi dell’economia circolare.

Alle 16, Smp Sfregola Materie Plastiche Rigenera Bio Compound srl illustrerà i processi innovativi nella gestione consapevole ed economica di merci e rifiuti, dalla tracciabilità ai sacchi (Shelf life enhancer).

Ad aprire la seconda giornata, mercoledì 8 novembre, alle 10 ci sarà la Flexon Composites, azienda leader nello sviluppo e produzione di membrane composite flessibili che interverrà sul ruolo della ricerca per superare pratiche con impatti pesanti e irreversibili, prive di alcuna prospettiva della durata e di smaltimento del prodotto a fine vita.

Alle 12, sarà la volta della testimonianza dell’impresa storica toscana Capp Plast srl che da anni investe in qualità e progettazione dei processi aziendali di recupero delle materie plastiche.

Alle 14 sarà presentato il portale Marketplace realizzato da Theorema srl per gli associati del Polieco. Alle 15.30 la Irritec spa presenterà le tecnologie adottate per un’irrigazione di precisione in grado di abbattere consumi idrici ed emissioni di gas serra, attraverso la distribuzione efficiente di acqua, fertilizzanti ed energia.

Seguirà, alle 16.30, l’intervento di Preco System srl, azienda friuliana che con le plastiche post consumo recuperate realizza giochi, pavimentazioni, panchine, recinzioni, fioriere.

Il 9 novembre, alle 11.30, la Jcoplastic, azienda leader nel settore della progettazione e produzione industriale di contenitori in materiale plastico, descriverà la propria visione, indirizzata a gestire in tutti i suoi aspetti il processo produttivo secondo i principi dell’economia circolare.

Alle 16, ultimo spazio dedicato alle imprese, con System group, gruppo di 20 aziende, con 15 unità di trasformazione delle materie plastiche, di cui 3 all’estero, specializzate nella produzione di tubi di PE, PP, PVC e manufatti complementari.

ILLECITI AMBIENTALI – Oltre alle imprese, uno spazio rilevante sarà dedicato al tema degli illeciti ambientali, sul quale Polieco, nel perseguimento della propria mission, da sempre investe la massima attenzione con centinaia di corsi di formazione rivolti alle forze di polizia e agli enti di controllo, in varie regioni d’Italia.

Allo stand Polieco, il 9 novembre alle 12.15 sarà presentato il manuale ‘Diritto penale dell’ambiente’, alla presenza degli autori Roberto Rossi, Renato Nitti, Alessandro Amato, Vittorio Triggiani, Vincenzo Muscatiello.

A seguire, sarà presentato il percorso green intrapreso dalla Procura della Repubblica di Trani per la creazione di un modello di sostenibilità ambientale.