Traffici rifiuti su asse Ue-Turchia, microplastiche minacciano fertilità: a Napoli il Forum Polieco “Malati d’Ambiente”

“Malati d’Ambiente”, è il titolo della 15esima edizione del Forum Internazionale sull’Economia dei Rifiuti, promosso dal consorzio PolieCo, che si terrà a Napoli il 6 e 7 ottobre, all’Hotel Mediterraneo. – continua sotto –

Una due giorni di alta formazione, informazione e confronto sulla tutela dell’ambiente e dell’economia circolare. In un momento storico in cui si registra una crescente sensibilità verso il “green”, ci si interrogherà sulle criticità della gestione dei rifiuti, a partire dalla carenza degli impianti di riciclo fino ai traffici illeciti internazionali. Senza perdere la visione globale, si cercherà di trovare soluzioni attuabili ed efficaci. Un impegno urgente perché non c’è solo la “malattia” intesa come cieca passione, ma c’è purtroppo quella del corpo che subisce danni dall’inquinamento ambientale.

La presentazione si è tenuta all’Ordine dei Giornalisti della Campania. A fare gli onori di casa il presidente dell’Ordine, Ottavio Lucarelli, che ha ricordato come anche quest’anno si terrà un corso di formazione per giornalisti nell’ambito del Forum; i vertici del Polieco – il presidente Enrico Bobbio e la direttrice Claudia Salvestrini; Luigi Montano, uroandrologo ospedaliero dell’Asl di Salerno e coordinatore del progetto “EcoFoodFertility”; e Tiziana D’Aniello, dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia.

Tra gli argomenti principali del Forum, il sistema delle “triangolazioni” nel traffico di rifiuti – che dopo lo stop della Cina oggi vede la Turchia il primo Paese importatore di rifiuti plastici provenienti dalla Ue – e uno studio sulla connessione tra inquinamento e salute, illustrato dal dottor Montano, da cui emerge la scoperta di microplastiche all’interno di urine e liquido seminale che minacciano non solo la salute ma anche la fertilità. IN ALTO IL VIDEO