Gricignano, la Polisportiva costretta ancora a giocare a Succivo: nessuna notizia su campo della villa comunale

Gricignano (Caserta) – Torna a giocare in casa (si fa per dire) la Polisportiva Gricignano. Infatti, la seconda partita “casalinga” della squadra del presidente Andrea Lettieri si disputerà ancora una volta sul terreno di gioco del “Graziano Papa” di Succivo. – continua sotto –

Nessuna notizia da parte del Comune di Gricignano sulla richiesta di avere a disposizione il campo di gioco sito all’interno della villa comunale “Mazzoni” già utilizzato nei due anni precedenti dalla Società e che versa ancora in condizioni disastrose senza alcun intervento di manutenzione da almeno cinque mesi. Per non parlare dell’impianto di via Falciano, la cui sistemazione è stata inserita nella convenzione stipulata oltre un anno fa con la società Mirabella che si era impegnata a procedere ai lavori di ristrutturazione in pochi mesi ma che, ad oggi, nessun intervento risulta effettuato, anzi il complesso sportivo, sito nei pressi della Us Navy, versa in uno stato di completo abbandono.

Veniamo alla gara di sabato prossimo contro la Union Vitulazio. Si gioca alle ore 15 e sarà una partita decisiva per il prosieguo del campionato e per capire quale ruolo avrà la compagine gricignanese in questo campionato. La netta vittoria nella gara d’esordio a Casal di Principe (2-6) aveva illuso tutti, ma le due sconfitte consecutive contro il Real San Giovanni (0-2) e lo Sporting Campania Caserta (4-3) hanno riportato la squadra, agli ordini di mister Lampitelli, con i piedi per terra avendo constatato quanto è difficile questo campionato al quale partecipano calciatori di esperienza con passato in categorie superiori che si divertono a tirare ancora quattro calci ad un pallone ma giocando con la voglia di chi non vuole darla per vinta a nessuno.

I tifosi gricignanesi attendono con fiducia la gara di sabato contro l’Union Vitulazio e chiedono alla squadra un pronto riscatto.