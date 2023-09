Temnografia, neuroscienziati asiatici nel Casertano per l’innovativa tecnologia a Villa delle Magnolie

Nel 2008 la B&B, società italiana che si occupa dello sviluppo di nuove tecnologie in ambito sanitario, ha realizzato e brevettato una nuova metodologia di diagnostica nel campo delle emorragie cerebrali utilizzando campi elettromagnetici e di cui il nome è “Temnografia”. – continua sotto –

Tale dispositivo elettromedicale, oltre ad essere totalmente innocuo per pazienti ed operatori, si è rivelato una vera e propria scoperta attirando la curiosità di esperti da tutto il mondo. Si tratta di un casco ed una volta indossato dal paziente lavora come un piccolo radar alla ricerca di lesioni (emorragie) dandone poi riscontro e localizzazione in un tempo assai ridotto, circa 3 minuti.

Ad oggi l’unica struttura sanitaria in Italia ad utilizzare per i trials clinici la Temnografia è la Casa di Cura Villa delle Magnolie di Castel Morrone (Caserta). La B&B nell’anno 2022 ha scelto tale struttura per la complessità dei casi presenti in Neurologia e per la fiducia tecnica riposta nel personale sanitario. Lo scorso sei settembre a Villa delle Magnolie sono arrivati da Hong Kong neuroscienziati interessati alla formazione e all’utilizzo dell’innovativo dispositivo diagnostico.

La Mission della Casa di Cura Villa delle Magnolie resta sempre la stessa, innovazione e tecnologia per continuare ad essere primi ed erogare prestazioni sanitarie di eccellenza mirate al soddisfacimento dei bisogni dei pazienti migliorandone la salute. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA