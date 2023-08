Caivano, si dimettono 13 consiglieri su 24: sciolto Consiglio Comunale, arriva commissario

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a seguito delle dimissioni dalla carica di 13 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Caivano, ha sospeso il Consiglio comunale e nominato commissario il prefetto in quiescenza Gianfranco Tomao, incaricandolo della provvisoria gestione dell’ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. – continua sotto –

Termina, quindi, il mandato del sindaco Enzo Falco, sostenuto da circa tre anni da una maggioranza di centrosinistra.

A rassegnare le dimissioni sono stati 3 consiglieri che erano parte dell’ex maggioranza, Raffaele Del Gaudio e Antonio De Lucia del Gruppo Misto e Pippo Ponticelli di Prima Caivano, e 10 consiglieri di opposizione: Gaetano Ponticelli, Giuseppe Mellone, Antonella Monfrecola per Forza Italia, Enzo Pinto per Unione di Centro, Luigi Padricelli per La Svolta, Antonio Angelino, Emanuele Scuotto e Luigi Esposito per Caivano Conta, Rossella Russo per Caivano Oltre e Francesco Giuliano del M5s.