San Marco Evangelista, il vicesindaco Vagliviello aderisce ai Moderati di Zannini

San Marco Evangelista (Caserta) – Il neo consigliere provinciale Giovanni Vagliviello aderisce al gruppo dei Moderati che fa riferimento al presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania, Giovanni Zannini. – continua sotto –

Con un colpo a sorpresa, Vagliviello, votatissimo vicesindaco di San Marco Evangelista, peraltro tesserato al PD e un tempo sulle posizioni di Oliviero, ha ufficializzato la propria adesione al gruppo dei Moderati che fa capo al consigliere regionale del gruppo De Luca Presidente.

Già protagonista da tempo di un proficuo dialogo amministrativo con Zannini, Vagliviello subentrerà al posto del decaduto Stefano Cioffi, decaduto dopo essere stato sfiduciato come sindaco di Macerata Campania, e tra i banchi del Consiglio provinciale lavorerà per rafforzare l’area civica e di centro di cui Zannini è leader indiscusso in provincia di Caserta.

Ovviamente Zannini ha chiesto ed ottenuto garanzie da Vagliviello sul pieno sostegno al presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, che, grazie a questa operazione del presidente della Commissione Ambiente, vede rafforzata la propria maggioranza in consiglio provinciale ed il suo asse moderato con il consigliere regionale.