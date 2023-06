Premio Cimitile 2023, consegnati i “Campanili d’Argento”

Il messaggio di Papa Francesco per la Pace ha aperto la serata finale del Premio Cimitile. Nel complesso delle Basiliche Paleocristiane sono stati consegnati i “Campanili d’Argento”. – continua sotto –

La rassegna letteraria nazionale è organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e il supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio.

Premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata da Monica Leofreddi. Migliore opera inedita a Marco Ponzi, mentre a Simona Sparaco è stato assegnato il riconoscimento per la migliore opera edita di narrativa. Migliore opera edita di attualità a Mario Tozzi e migliore opera edita di saggistica a Ezio Mauro. Premio per la migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale, a Silvana Rapuano. Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Sigfrido Ranucci, e Premio Speciale a Francesco Vaia.

Sul palco si sono esibiti anche i cantanti Ron, Simona Molinari, Marco Masini, Alan Sorrenti, il soprano crossover spagnolo Amalia Toboso, il Duo Kamaak, gli attori Vanessa Gravina e Nino Lauro, Giusy Papaccio all’arpa, la Compagnia di balletto di Protagonisti Ballet diretta da Monica Maraldo. Nel ricco parterre numerosi esponenti politici e della cultura tra i quali il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. IN ALTO IL VIDEO