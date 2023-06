Gricignano, Santagata: “Nessun Puc sequestrato, c’è indagine dovuta a esposti dell’opposizione”

Gricignano (Caserta) – “Il sequestro della delibera di adozione del Puc è un semplicemente un atto dovuto dell’autorità giudiziaria e frutto di esposti di parte dell’opposizione”. Arriva a stretto giro la replica del sindaco Vincenzo Santagata alla notizia, diffusa stamani dal capogruppo della minoranza Vittorio Lettieri, del sequestro della delibera di Giunta comunale (la numero 44 del 2021) con cui l’esecutivo ha approvato l’adozione del nuovo Piano urbanistico comunale. – continua sotto –

Pur non essendo ancora chiara la motivazione del provvedimento eseguito ieri dai carabinieri della locale stazione su ordine della Procura di Napoli Nord, che evidentemente ha in corso un’indagine, Santagata ci tiene a sottolineare due aspetti: “Innanzitutto, non è stato sequestrato il Puc ma si tratta della deliberazione di giunta con cui è stato adottato. Inoltre, nonostante non sia a conoscenza dei particolari dell’indagine in corso, da come ho avuto modo di apprendere tutto è scaturito da esposti presentati da una parte dell’opposizione”.

“Quello della Procura, quindi, – sottolinea ancora Santagata – è un atto dovuto. Non capisco, pertanto, a quale scandalo gridi il capogruppo Lettieri al quale chiedo, come ho più volte fatto negli ultimi anni, quale sia l’ideale di Puc che propone. Finora ho ascoltato solo critiche, accuse, calunnie. Ma qual è il Puc che l’opposizione vorrebbe proporre ai cittadini?”.

Rivolgendosi a chi, anche dall’esterno del Consiglio comunale, critica il piano, il sindaco ribadisce che il Puc adottato dalla sua amministrazione è “uguale al 95%” al preliminare adottato dalla precedente giunta Moretti. “Perché quanto previsto in quel preliminare andava bene e l’atto adottato della giunta in carica, praticamente identico e con terreni inclusi dalla stessa precedente amministrazione, oggi non va?”, domanda Santagata. – continua sotto –

Sugli eventuali effetti che potrebbe comportare il sequestro disposto dalla Procura sulle misure di salvaguardia del Puc, il primo cittadino ritiene che “l’aspetto penale non dovrebbe assolutamente incidere”. Intanto, il prossimo 22 giugno si terrà il dibattimento, dinanzi al Tar Campania, del ricorso presentato da un gruppo di cittadini che hanno segnalato presunti conflitti di interesse e anomalie sul piano. Su questo versante Santagata ha sempre ritenuto, anche in sede di Consiglio, che lo strumento urbanistico è stato adottato nel pieno rispetto della normativa.