Gricignano, “Il biodigestore si allontana”: esulta il Comitato

Gricignano (Caserta) – “Oggi è il giorno della vittoria di Gricignano. Il Biodigestore per adesso non si farà!”. Esultano dal Comitato #NoBiodigestoreGricignano dopo la sentenza del Tar Campania che ha respinto il ricorso di “Ambyenta Campania”. La società torinese contestava la mancata concessione dell’autorizzazione ambientale per la realizzazione del biodigestore nella zona industriale di Gricignano. – continua sotto –

In un video postato sui social, la presidente del comitato Giovanna Moretti, insieme a Francesca Tessitore e a Giovanni Tessitore, a nome dell’interno sodalizio, ha ringraziato “le tante associazioni, cittadini, tecnici, giornalisti, funzionari, autorità giudiziarie e politici che ci hanno accompagnato in questa battaglia”. Un grazie particolare è stato rivolto alla presidente del Consorzio Asi Caserta, Raffaella Pignetti, “che ha avuto il coraggio e la forza di opporsi ad Ambyenta negando l’assegnazione dei suoli”.

In particolare, infatti, Ambyenta contestava il parere negativo dell’Asi Caserta che ha negato, in entrambe le conferenze di servizi finora tenutesi, l’assegnazione del terreno sulla base di un “impatto sociale” negativo che l’impianto di biometano da Forsu (frazione umida dei rifiuti) produrrebbe sull’agglomerato industriale. Su questo punto i giudici amministrativi hanno sottolineato che la normativa regionale vigente intesta al Consorzio Asi “il potere di gestire gli aspetti ‘dinamici’ della pianificazione del territorio consortile, attraverso il rilascio o meno dei nulla osta all’insediamento; ciò per consentire il pieno perseguimento di quegli obiettivi di sviluppo industriale al cui conseguimento è, per l’appunto, preposto l’ente pubblico economico consorzio”.

“La sentenza del Tar di ieri, sancisce la vittoria di un match decisivo della battaglia contro Ambyenta Campania”, continua la presidente del comitato, Giovanna Moretti, che sottolinea: “Ci siamo rivelati una squadra vincente che ha operato con trasparenza e rispetto reciproco, senza secondi fini, con il solo obiettivo di salvaguardare la nostra terra. Con passione, caparbietà, mettendo a fattor comune le competenze professionali e personali, superando momenti complessi e difficili, critiche ed attacchi strumentali il comitato ha lavorato con il solo obiettivo di trovare una soluzione al problema. Siamo entrati sempre nel merito studiando con attenzione tutta la documentazione che ha rilevato aspetti allarmanti sia punto di vista procedurale che ambientale e soprattutto sanitario”. “Questa – sottolinea Moretti – è una vittoria di tanti che ci hanno accompagnato in questo percorso. Il biodigestore si allontana sempre di più da Gricignano. Abbiamo tracciato la strada per Una Gricignano Migliore”. IN ALTO IL VIDEO