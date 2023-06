Caserta, limitazioni libertà personale e protezione diritti umani: focus al Dipartimento Scienze Politiche

Caserta – Le limitazioni della libertà personale e gli strumenti di protezione dei diritti umani saranno al centro di un percorso formativo che verrà presentato, mercoledì 7 giugno, a partire dalle ore 12, al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che ha promosso l’importante iniziativa in collaborazione con l’Autorità Garante dei diritti e delle persone private della libertà personale ed il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria per la regione Campania. – continua sotto –

Nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa siglato lo scorso mese di novembre tra il dipartimento e l’authority, per l’avvio di un percorso di cooperazione istituzionale, il corso è il primo step dei processi di formazione degli operatori impegnati nella tutela dei detenuti, così come immaginati e previsti nel rapporto di collaborazione avviato in questi mesi tra Scienze Politiche e Autorità Garante.

Alla presentazione del percorso formativo parteciperanno, nell’aula Liccardo del polo universitario di viale Ellittico, a Caserta, Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del dipartimento di Scienze Politiche; Mauro Palma, presidente dell’Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale; Lucia Castellano, provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la regione Campania e Carlotta Giaquinto, direttore del personale e della formazione del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria per la regione Campania.

“Il corso di formazione che inaugureremo con il presidente Palma, il provveditore Castellano ed il direttore Giaquinto – speiga il direttore d’Ippolito – rappresenta il primo risultato vero del protocollo d’intesa firmato a novembre con l’Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, concretizzando così un percorso di interazione e sinergia istituzionale che vede il nostro Dipartimento avere un ruolo centrale nelle dinamiche formative e da protagonista rispetto alle sfide dell’innovazione che proiettano nel futuro la nostra offerta formativa e accademica”.