“Aversa Terra di Libri”, la nuova edizione apre nel segno di Niccolò Jommelli

Aversa (Caserta) – Dopo i numerosi appuntamenti della prima edizione che hanno coinvolto tante associazioni, liberi professionisti, scrittori e case editrici locali, parte la seconda edizione di “Aversa Terra dei Libri” che sarà presentata sabato 10 giugno, dalle ore 10, ad Aversa, nella sala del Consiglio Comunale. – continua sotto –

Da giugno 2023 a maggio 2024 si terranno iniziative che punteranno alla valorizzazione di libri e letture perché Aversa è territorio di cultura e crescita. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alla Cultura, professoressa Anna Sgueglia, e del dottor Pio Manzo, presidente Aib Campania, il consigliere comunale ingegner Vincenzo Angelino e la dottoressa Rachele Arena, responsabile della Biblioteca di Economia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, parleranno della prima edizione appena terminata, dedicata al tema della sostenibilità, e introdurranno la nuova edizione, il cui tema sarà “Il patrimonio culturale diffuso” e che si aprirà nel segno del grande musicista Niccolò Jommelli.

“Tenevo molto che questa seconda edizione, dedicata al patrimonio materiale e immateriale si aprisse nel segno di Jommelli, patrimonio non solo della nostra città, ma del mondo, di cui nel 2024 celebreremo i 250 anni dalla morte”, commenta l’assessora Sgueglia. In mattinata, del grande musicista parleranno Marina Marino, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Avellino, Tiziana Grande della Biblioteca del Conservatorio di Napoli, il maestro Piero Viti del Conservatorio di Benevento, la professoressa Anna Grimaldi, storica dell’arte e il giornalista e cultore di storia locale, Nicola De Chiara.

Conosceremo il Niccolò Jommelli musicista europeo, il patrimonio archivistico e bibliotecario a lui dedicato, il rapporto singolare tra Jommelli e la chitarra, tra Jommelli e l’iconografia del Settecento e infine il rapporto tra Jommelli e la città di Aversa. Alle ore 12 è programmata una visita guidata nei luoghi di Jommelli in città che si concluderà con un concerto a lui dedicato a cura del maestro Piero Viti nella chiesa di Sant’Audeno. Il ritrovo per i partecipanti alla visita guidata è fissato sotto i portici del Comune dalle ore 11.50. – continua sotto –

I lavori riprenderanno il pomeriggio con una tavola rotonda dedicata al tema “Patrimonio diffuso: idee e progetti”. “Aversa Terra dei Libri ha avuto un primo anno molto soddisfacente, un calendario ricco di appuntamenti creato da tante associazioni per promuovere la cultura e la bellezza del nostro territorio. Ci aspettiamo un secondo anno ancora più avvincente, dato il tema interessante di quest’anno: il patrimonio diffuso”, dice il consigliere Angelino. Sul tema si confronteranno Francesco Carignani di Icom (International Council of Museums), Maurizio Crispino, già coordinatore Area servizi digitali e catalogo Reggia di Caserta, Ferruccio Diozzi, libero professionista, già responsabile Centro Documentazione Cira, Raffaele De Magistris, già direttore della Biblioteca Universitaria di Napoli. Conclusioni affidate a Paolo Mandato, membro di Stati Generali della Cultura in Terra di Lavoro, e a Nunziante Valoroso, scrittore, saggista e traduttore.