Aversa, management in sala parto: al Cimarosa ginecologi e ostetriche a confronto

Aversa (Caserta) – Ginecologi e ostetriche provenienti da tutta la Campania hanno partecipato numerosi al convegno “Management in sala parto” che si è svolto nella mattinata del 22 giugno al Teatro Cimarosa. – continua sotto –

Hanno portato i saluti il sindaco Alfonso Golia, il vicepresidente dell’Ordine dei medici, dottor Liguori, il vescovo Angelo Spinillo, Claudio Santangelo, dell’ospedale Cardarelli e presidente società campano calabro Apulo lucana, Attilio di Spiezio, Università di Napoli, il dottor Achille Tolino e Salvatore Ronsini, primario ospedale Vallo della Lucania, Saverio Turco, presidente Ordine della professione di ostetricia di Caserta, e il vicepresidente della professione di ostetricia di Napoli, Salvatore Paribello.

“Se la gravidanza è un percorso meraviglioso nella vita della donna – ha affermatto il dottor Domenico Ventriglia, responsabile scientifico del convegno – il parto costituisce un momento gioioso ed emozionante per le neo mamme e i neo papà, che da coppie diventano famiglia proprio in questo percorso di nascita. La gestante viene assistita dalle varie figure professionali, ginecologi, ostetriche, pediatri, infermieri professionali, psicologi, per dare sicurezza al parto con supporto psicologico e incoraggiata durante il travaglio mediante movimenti in libertà all’interno di un ambiente accogliente, con luci in cromoterapia, musica rilassante. Costantemene vengono assicurati l’assistenza medica con ecografia e cardiotocografia per monitorare la salute ed il benessere materno fetale. Insomma, tutto lo staff al fianco della gestante”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA