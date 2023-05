Latitante arrestato a Varcaturo: “tradito” dal compleanno della moglie

Aspettava la moglie per festeggiare insieme il compleanno di lei, ma si è ritrovato i carabinieri alla porta di casa. E’ terminata così la latitanza di Silvio De Rosa, 32 anni, destinatario di una misura cautelare in base alla quale deve scontare una pena di 8 anni, 8 mesi e 25 giorni per associazione finalizzata al traffico illecito di droga. – continua sotto –

Un provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, che finora non era stato eseguito perché De Rosa era rimasto nell’ombra dallo scorso febbraio fino a ieri sera. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno monitorato i luoghi generalmente frequentati dal 32enne, senza trascurare il monitoraggio dei social e del web.

A “tradirlo” è stato il compleanno della moglie. Pedinandola, i militari sono giunti fino ad un appartamento di Varcaturo, località sul litorale di Giugliano in Campania, dove De Rosa è stato catturato.