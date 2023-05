Gricignano, gestione dei rifiuti sostenibile: Fdi chiama esperti a confronto

Gricignano (Caserta) – “Gricignano Miniera Urbana: una gestione dei rifiuti sostenibile è possibile”. E’ tema del convegno tenutosi ieri pomeriggio nella sede del circolo di Fratelli d’Italia, in piazza Municipio. – continua sotto –

Presenti, in qualità di relatori, il dottor Vincenzo Stabile, già comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato, e l’ingegner Francesco Girardi, manager ambientale ed autore della relazione sul tanto osteggiato biodigestore che la società “Ambyenta Campania” ha chiesto di realizzare nella zona industriale.

E’ stato il secondo, dopo quello aperto a tutte le forze politiche e sociali, di una serie di incontri avviati da Fdi sul territorio per favorire la partecipazione dei cittadini su tematiche che interessano la vita politica e civile di Gricignano, in particolare quelle legate alla salvaguardia dell’ambiente. “Partecipazione ed inclusione tramite il confronto e il dibattito. Questa riteniamo essere l’unica strada, sana, spontanea e trasparente, di fare politica e non i politicanti”, fanno sapere la coordinatrice Michela Caiazzo e il direttivo.