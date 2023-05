Aversa, la Fanfara dei Carabinieri in concerto alla “De Curtis”

Aversa (Caserta) – Mattinata di grande spettacolo all’istituto comprensivo statale “De Curtis” di Aversa con l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. Un evento promosso, nell’ambito dei progetti di sensibilizzazione alla legalità, dalla dirigente scolastica Carmen Del Vecchio e curato dalle docenti Michela Baldini e Maria Ferriero, in collaborazione con il direttore amministrativo Gennaro Pacilio e l’appuntato scelto dei Carabinieri Angelino Gioacchino, genitore di studenti dell’istituto. – continua sotto –

Ospiti il sindaco Alfonso Golia, l’assessora alla Cultura, Anna Sgueglia, l’assessore all’istruzione, Giovanni Innocenti, due ex dirigenti della “De Curtis”, Olga Iorio e Adele Cerullo, il professor Geppino De Angelis, preside in congedo e giornalista.

Il complesso bandistico dell’Arma, diretto dal maestro luogotenente Luca Berardo, partendo dalla marcia d’ordinanza “Fedelissima” e all’Inno di Mameli, ha poi eseguito un repertorio che ha spaziato dal pop italiano e internazionale (con brani come “Abbracciame”, “Shallow”, “Hallelujah”, “Ymca”) alla tradizione napoletana (“Tu vuò fa l’americano”, “Funiculì funiculà”, “Comme facette mammeta”, “’O surdato ‘nnammurato”), coinvolgendo tutti gli allievi che affollavano gli spalti della palestra. Spazio anche a due interpreti d’eccezione: Aurora Scuotto, che ha partecipato a Sanremo Junior nel 2021, studentessa all’Accademia “La Voce” di Fulvio Tomaino, e il professor Giuseppe Mariniello, docente della “De Curtis” reduce dall’ultima edizione di “The Voice Senior” su RaiUno, e classificato al terzo posto al concorso “Italia In…canto” tenutosi a Napoli.

“Attraverso la musica la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri ci ricorda l’importanza del rispetto delle regole”, ha commentato la dirigente Del Vecchio. “Proprio sul tema della legalità – ha aggiunto – noi come scuola ce la mettiamo tutta. Anche quest’anno abbiamo organizzato un progetto Pon sulla legalità che ha visto i nostri studenti uscire sul territorio per fare esperienze dirette di cittadinanza attiva”. Un tema, quello della legalità, strettamente correlato all’ambiente, come sottolineato dall’assessora Anna Sgueglia: “I ragazzi per l’occasione hanno declamato versi dedicati alla salvaguardia non solo di tutto il nostro pianeta ma in particolare del nostro territorio, martoriato dal drammatico fenomeno della Terra dei Fuochi. Ma possiamo contare sulla loro sensibilità per un futuro migliore”. IN ALTO IL VIDEO