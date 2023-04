L’Antica Pizzeria Da Michele approda ad Aversa: il video dell’inaugurazione

La 38esima apertura nel mondo, la terza in Campania dopo Salerno e la “casa madre” di Napoli. E’ l’Antica Pizzeria Da Michele che lo scorso 14 aprile ha inaugurato la nuova sede ad Aversa, in viale Europa 318. In alto il video – continua sotto –

Il design del locale richiama la sede storica di Napoli, quella di via Sersale, con i suoi colori tipici, il bianco e il verde, e l’atmosfera semplice. Il forno è a vista, con un ampio bancone di marmo, materiale usato anche per i tavoli. Non manca un’area bar. Immancabili le fotografie della famiglia Condurro, che ripercorrono la storia della pizzeria.

85 i posti all’interno e 40 all’esterno, con un ampio parcheggio. Un luogo di accoglienza ed inclusione che vedrà, nel tempo, molte iniziative per il territorio. Il menu iniziale della nuova sede prevede il famoso “trio” della casa madre napoletana – margherita, marinara e cosacca – con l’aggiunta di altre tipiche della tradizione partenopea, come diavola, salsiccia e friarielli, provola e pepe, ripieno al forno, pizza fritta e la “special” che varierà ogni mese. E poi antipasti della tradizione e dolci, tra i quali la “Polacca”, come omaggio ad Aversa.

«Negli ultimi 10 anni, Aversa ha vissuto un importante sviluppo nel settore enogastronomico e del tempo libero, tale per cui, nei fine settimana, è meta di tante persone che affollano locali, ristoranti e pizzerie – spiega Alessandro Condurro, amministratore delegato de “l’Antica Pizzeria Da Michele in the world”. Il nostro prodotto-pizza, la cosiddetta “ruota di carro”, che proponiamo da 153 anni, è pronta a incontrare i gusti di tutti coloro che vorranno rinnovare la propria fiducia verso di noi. E proprio questo metodo è stato l’oggetto dei nostri corsi di formazione, organizzati ad Aversa, in collaborazione con l’associazione Logos FormAzione. È infatti dalla scuola di formazione che è nata l’idea di una nuova sede ad Aversa». – continua sotto –

«Aversa è una città universitaria – continua Francesco De Luca, ad della MITW. – e vive un momento di notevole fermento culturale soprattutto giovanile, un pubblico a cui puntiamo, proprio perché la nostra pizza non ha età né teme il confronto con il tempo Aversa è però anche una città con una storia importante: molto antica, fondata intorno all’anno 1030 dal normanno Rainulfo Drengot, con un patrimonio culturale e di siti e opere d’arte riconducibili ad artisti famosi, e questo sposa ancor di più la nostra visione di impresa come veicolo di tradizione eterna che sa parlare a tutti».

Orari di apertura: tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23; venerdì, sabato e domenica, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alla mezzanotte.