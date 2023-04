Parete, gli allievi della “Basile – Don Milani” in campo per una città più “green”

Parete (Caserta) – Venerdì 21 aprile si terrà, all’istituto comprensivo “Basile – Don Milani” di Parete, il recupero della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, non tenutasi per le avverse condizioni meteo. – continua sotto –

Si tratta del primo incontro di quest’anno del progetto “Parete Green” dell’istituto dell’agro aversano. Abbinata a questa già lodevole iniziativa ecologista, sarà ripetuta l’importante esperienza dell’anno scorso, nata da un’idea della “Libreria il Dono” di Aversa: “L’ABC contro gli sprechi”, in cui i bambini danno agli adulti vari consigli per ridurre i consumi inutili, a partire da quelli casalinghi.

La novità di quest’anno sarà in assoluto la presenza del Firm (Filiera Rifiuti Marini). E’ un progetto della Regione Campania, nato con la finalità di creare una rete territoriale per sperimentare e sostenere lo sviluppo di una innovativa filiera per la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti marini. Presenteranno in questa occasione un laboratorio didattico sulle tecniche di recupero dei rifiuti e del loro riciclo per sensibilizzare i piccoli cittadini dell’Istituto alla necessità di salvare il nostro Comune Pianeta Mare dall’inquinamento. Gli allievi scriveranno ciascuno un messaggio ecologista da mettere in una bottiglia di plastica da riciclare. Saranno tutti poi pubblicati in rete.

Insieme, con il patrocinio delle istituzioni locali, provinciali e regionali fino al Cnr, con la Scuola Don Milani e la preside Virginia Di Guida sempre in prima linea, realtà associative culturali come la “Libreria il Dono” e la “Voce di Parete”, ed ecologiste compresa la recente Consulta comunale Sanità e Ambiente e Le Guardie ambientali comunali, con il sostegno dell’Accademia Internazionale Mauriziana, Ispettorato Regione Campania, con l’appoggio organizzativo di Fenimprese dell’ingegner Ortensio Falco, qualcosa, a partire dalla scuola, di significativo per l’ambiente si può fare.