Aversa, dal 17 aprile attive le prime due isole ecologiche interrate

Aversa (Caserta) – Salvo imprevisti, da lunedì 17 aprile in due punti della città saranno in funzione, in fase sperimentale, le prime due delle isole ecologiche interrate realizzate dall’amministrazione comunale dopo quasi 8 anni dalla presentazione ufficiale del progetto, finanziato con 784mila 635 euro nell’ambito del Por Campania 2007-2013, destinato a ridurre la presenza di rifiuti nelle strade cittadine. – continua sotto –

Un progetto nato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 12 agosto 2015 della gara di appalto per la fornitura e la posa in opera delle 8 isole, presentato dall’allora amministrazione Sagliocco.

Causa le raffiche di vento verificatesi in città negli ultimi giorni, in alcuni punti i teloni che ricoprivano le isole sono andati via ed abbiamo avuto la possibilità di mostrarle in anteprima alla cittadinanza. Come più volte ricordato, le isole ecologiche interrate sono collocate sul percorso dismesso della Ferrovia Alifana – angolo via de Chirico, in viale degli Artisti, al Parco Cerimele, Palazzetto dello Sport, piazza Don Diana, piazzetta Lucarelli, Parco Pozzi e via Andreozzi.

L’isola è formata da un torrino di conferimento che permette di introdurre il rifiuto in una bocca collegata a un contenitore interrato sotto il torrino. Perché funzioni è necessario utilizzare una card che, nella fase sperimentale, verrà consegnata a circa 300 utenze domestiche direttamente al domicilio degli utenti dagli operatori della Tekra. IN ALTO IL VIDEO