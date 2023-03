“Diritti e bisogni della vittima di reato”, convegno di Polis a Napoli

Napoli – Sostenere le vittime innocenti di reato e i loro familiari in tutto il percorso che affrontano dopo la tragedia subita, in particolar modo nelle aule dei tribunali, in quella strada che ripercorre quanto accaduto. – continua sotto –

Questo lo scopo dei “Per-Corsi” di informazione realizzati dalla Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, giunti al secondo seminario dedicato alle vittime nel processo penale, tenutosi all’Università “Parthenope” di Napoli, che ne ha curato la direzione scientifica.

Presenti don Tonino Palmese ed Enrico Tedesco, rispettivamente presidente e segretario generale di Pol.i.s.; Giuseppe Granata, presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità; la professoressa Carla Pansini, docente di Diritto Processuale Penale della Parthenope; Raffaele Marino, già procuratore di Torre Annunziata, tra gli ideatori dei seminari.

Un appuntamento dedicato alla memoria di Francesco Della Corte, vittima innocente di reato, con la presenza della figlia Marta.