Ruba escavatore su A1 tra San Vittore e Caianello: inseguito e arrestato dai carabinieri

Operazione al confine tra le province di Caserta e Frosinone per i carabinieri della stazione casertana di Rocca d’Evandro che hanno tratto in arresto un uomo resosi autore del furto di un escavatore sull’autostrada A1. – continua sotto –

Durante la mattinata del 28 febbraio, i militari dell’Arma intercettavano, lungo la strada regionale 430 della Valle del Garigliano, un autocarro con a bordo tre persone che, nonostante l’invito a fermarsi, accelerava pericolosamente la marcia.

Dopo un inseguimento protrattosi per circa due chilometri, i fuggitivi abbandonavano l’autocarro e proseguivano la corsa a piedi, tentando di far perdere le loro tracce nelle campagne circostanti. Ma i carabinieri riuscivano a raggiungere e, dopo una breve colluttazione, ad arrestare il conducente e proprietario del mezzo, un 43enne della provincia di Reggio Calabria.

Nel perquisire l’autocarro si scopriva il perché della fuga: nel cassone era nascosto un escavatore rubato, poco prima, in un’area di parcheggio situata sulla tratta autostradale “San Vittore – Caianello”, sul territorio di Conca della Campania (Caserta). L’arrestato veniva condotto nel carcere di Cassino. Sono in corso indagini per identificare i complici. Sotto un’altra immagine