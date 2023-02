Avvocati Santa Maria Capua Vetere, si insedia il nuovo Consiglio presieduto da Angela Del Vecchio

All’indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, che hanno impegnato il Foro sammaritano per una settimana e che sono state gestite dalla commissione elettorale presieduta dall’avvocato Ugo Verrillo, mercoledì 8 febbraio si è riunito il Consiglio per l’elezione dei membri dell’esecutivo. – continua sotto –

Risultano eletti gli avvocati: Angela Del Vecchio, con 14 voti su 21, quale presidente del Consiglio; Antonio Mirra, con 14 voti su 21, quale vicepresidente del Consiglio; Paolo Falco, con 14 voti su 21, quale segretario del Consiglio; Laura Catalioti, con 14 voti su 21, quale tesoriere del Consiglio.

Le parole del presidente Angela Del Vecchio: “Ringrazio il presidente della commissione elettorale, avvocato Ugo Verrillo, per la linearità delle operazioni elettorali e certamente per come ha ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio dell’Ordine nell’ultimo anno. A lui il mio più profondo ringraziamento nella certezza della sua disponibilità per gli anni a venire nei confronti della classe forense. Sono lieta del risultato ottenuto nel corso dell’ultima tornata elettorale che ha dato finalmente la possibilità alla classe forense sammaritana di poter esprimere la propria preferenza nei miei confronti. Un’attesa durata davvero tanti anni, nel corso dei quali, pur senza incarichi istituzionali, non ho abbandonato mai neanche per un giorno l’avvocatura sammaritana e le necessità dei colleghi tutti, per i quali ho dedicato, davvero con il cuore, gli ultimi 15 anni della mia vita”.

“È con lo stesso spirito e disponibilità – continua Del Vecchio – che affronterò questo quadriennio, accompagnata da una meravigliosa squadra che mi ha supportato da sempre e che si è arricchita nel corso degli anni di notevoli e pregevoli professionalità, che saranno una vera e propria risorsa per tutti colleghi. Ragione per cui sono lieta di avere all’interno del consiglio i colleghi: Bruno Amirante, Gianmarco Carozza, Maria Conforti, Marisa De Quattro, Crescenzo Di Tommaso, Tiziana Ferrara, Marco Gentile, Loredana Palumbo, Claudio Petrella e Antonio Spallieri. Quanto al mio esecutivo, sarà costituito da colleghi di elevata capacità amministrativa e di notevole disponibilità nei confronti della classe forense. L’avvocato Antonio Mirra, tra i fondatori del gruppo ‘Dignità Forense’, già consigliere dell’Ordine, già direttore scientifico della Scuola di Formazione Forense, persona di enorme spessore professionale e di equilibrio politico ricoprirà l’incarico di Vicepresidente. L’avvocato Paolo Falco, già consigliere dell’Ordine con delega ai rapporti con i penalisti, valido professionista dotato di un profondo senso del dovere e di entusiasmo propositivo, ricoprirà l’incarico di segretario. L’avvocato Laura Catalioti, già consigliere dell’ordine con delega alla segreteria, già membro del Cda della Fondazione, donna di enorme capacità gestionale e professionista affermata, ricoprirà l’incarico di tesoriere”.

Presto il Consiglio affiderà ruoli di primaria importanza per la coadiuvare i suoi componenti nella gestione dei compiti ordinari e straordinari. "Ci attende un grande lavoro. – fa sapere Del Vecchio – Lo faremo con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la stessa amicizia che ci contraddistingue da sempre, e sempre ad esclusiva tutela della Classe Forense".

Intanto, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dall’avvocato Elio Sticco, che aveva impugnato la delibera della indizione delle elezioni, ritenendo che la scadenza della consiliatura fosse il 31 dicembre 2024. Un ricorso invero che avrebbe impedito, ancora una volta, la presidenza Del Vecchio, che è invece giunta per volontà della classe e a rigor di legge.