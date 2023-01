Il Lotto premia la Campania con oltre 30mila euro: come riporta Agipronews, nell’ultimo concorso sono state centrate due vincite da 15.250 euro ciascuna, una a Contrada, in provincia di Avellino, e una a Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno. – continua sotto –

L’ultimo concorso del Lotto del 2022 ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera il miliardo di euro in tutto l’anno.