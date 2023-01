Gricignano, “Analizziamo il Puc”: il video integrale dell’incontro promosso da “Viva”

Gricignano (Caserta) – Un incontro promosso sul nuovo Piano Urbanistico Comunale di Gricignano, atteso da oltre 25 anni dalla comunità, adottato dalla Giunta Comunale e in fase di approvazione da parte della Provincia di Caserta. E’ quello promosso dal circolo politico-sociale “Gricignano Viva”, tenutosi domenica mattina nella sala consiliare. – continua sotto –

Un appuntamento, come aveva già premesso qualche giorno prima in un intervento via social il consigliere comunale e fondatore di “Gricignano Viva”, Vittorio Lettieri, non di stampo politico, dal momento che l’analisi ed il confronto politico, appunto, sono già avvenuti in Consiglio Comunale e sugli organi di stampa. Si è trattato, invece, di un confronto tra tecnici che hanno analizzato quelle che considerano le “criticità” del nuovo Puc, rendendo partecipe la cittadinanza “con la quale – hanno sottolineato gli organizzatori – l’amministrazione comunale, almeno fino ad oggi, non si è confrontata, cosa che invece avrebbe dovuto fare per prassi, così come avvenuto in altri comuni”.

Moderati dal giornalista Antonio Taglialatela, direttore di Pupia.Tv, dopo i saluti di Giacomo Di Ronza, presidente di “Viva”, e un’introduzione dell’architetto Davide Vargas, che ha offerto una valutazione generale sui piani urbanistici, si sono alternati gli interventi di diversi professionisti del territorio: l’ingegner Michele Di Luise, dirigente dell’area tecnica del Comune di San Marcellino; l’ingegner Domenico Carusone, dell’area tecnica della Provincia di Caserta; l’ingegner Giovanna Moretti, presidente del comitato “#NoBiodigestore – #SiaUnaGricignanoMigliore”; l’architetto Michela Caiazzo che, nonostante il suo ruolo politico di consigliere comunale indipendente, ha fatto considerazioni di carattere puramente tecnico, l’architetto e docente Luigi Autiero; l’architetto Andrea Aquilante, già vicesindaco ed esponente di “Viva”. A concludere Giovanni Tessitore, presidente di “Aria Pulita”, il comitato ambientalista promotore, insieme ad alcuni cittadini gricignanesi, del ricorso al Tar Campania tramite il quale è stato chiesto l’annullamento della delibera con cui la giunta comunale, il 18 settembre 2021, ha adottato il nuovo piano.

TUTTI GLI INTERVENTI NEL VIDEO IN ALTO