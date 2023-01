Aversa, opere pubbliche e manutenzione strade. Villano: “Tra i primi in Campania a spendere fondi europei”

Aversa (Caserta) – Un 2022 che finisce con il botto ad Aversa nel campo delle opere pubbliche grazie all’attivismo dell’assessore Marco Villano, numero due della giunta guidata dal sindaco Alfonso Golia. Ad essere rifatte sono soprattutto le strade cittadine che necessitano di manutenzione straordinaria. «Stiamo provando – ha dichiarato Villano – a fare bene, ad amministrare lavorando per portare a compimento i finanziamenti ricevuti. Siamo tra i primi comuni in Campania a spendere i fondi europei ed è stato possibile grazie al lavoro degli uffici». – continua sotto –

AREA EX PIP – «E’ stato protocollato – a parlare ancora il numero due della giunta Golia – il progetto di biolago per un milione di euro con 50mila euro di alberi. Nella stessa ex area Pip, grazie agli oneri di urbanizzazione che l’università Vanvitelli dovrà versare per edificare il campus, realizzeremo quattro campi di tennis. Questa zona della periferia Nord, da sempre dimenticata, è destinata a vivere una nuova vita».

VIA SALICELLE – «Il progettista ha consegnato il progetto esecutivo del rifacimento di via Salicelle, la strada colabrodo alle spalle dell’ospedale che porta a Giugliano», ha annunciato il sindaco Golia per, poi, continuare: «Oltre alla sistemazione del manto stradale abbiamo previsto la realizzazione di una pista ciclabile, il marciapiedi e nuovi alberi. A breve pubblicheremo la gara. E sempre in tema di interventi sulle strade siamo in attesa della certificazione antimafia per i lavori in via Gramsci, altro importante intervento che cambierà il volto di una delle porte di accesso alla città. Un lavoro di squadra frutto della passione dell’assessore Villano e della giunta tutta insieme ai consiglieri ed ai collaboratori dell’ufficio tecnico».

STADIO E PALAZZETTO – «Abbiamo potenziato i nostri impianti organizzando o sport ad Aversa. Per quanto riguarda lo stadio Bisceglia, – a parlare è Villano – rendiamo il rettangolo da gioco idoneo ad ospitare partite di serie C. Lo stadio, infatti, sarà potenziato così come è giusto che sia facendolo diventare uno stadio che la città merita. Il palazzetto in via di realizzazione in via De Nicola diventerà il palazzetto del basket; contemporaneamente si procedere a riqualificare la vecchia tensostruttura per la ginnastica. La pallavolo, invece, avrà la sua casa al Palajacazzi, in via esclusiva tutelando la struttura». – continua sotto –

ULTIMA GIUNTA – Nell’ultima giunta di fine anno sono stati approvati in giunta i progetti di: viale Kennedy e viale della Libertà per 2,2 milioni di euro, via Selicelle per 4,4 milioni, del biolago per 1 milione, dello Stadio Bisceglia per 1,2 milioni; palazzetto dello sport di via de Nicola per 1,8 milioni. Intanto, sono partite le gare per: via San Nicola per 90mila euro, via Abenavolo sempre per 90mila euro, via dell’Archeologia per 114 mila euro. «Rispetto ai presunti litigi interni alla maggioranza, – ha ripreso Villano – la giunta approva 5 mie delibere di progetti che andranno a gara per un importo di 10 milioni circa».

SCUOLE – Non mancano gli interventi nelle scuole. Continuano, infatti, i lavori di impermeabilizzazione della scuola di via Giotto. «Non più toppe, – afferma il sindaco – stiamo rifacendo tutta la copertura dell’ala interessata nelle ultime settimane da pesanti infiltrazioni. Contemporaneamente sono partiti i lavori anche al plesso Woytila, impermeabilizzazione e ripristino dell’impianto elettrico. A breve partirà il cantiere sul plesso centrale della de Curtis. Nei prossimi giorni concluderemo le procedure per altri istituti scolastici». «Con l’assessore Innocenti, inoltre, riprenderemo il lavoro di programmazione. Un nuovo inizio, partiremo con i tavoli di coprogettazione con genitori e dirigenti scolastici».