Aversa, Anna Grimaldi racconta gli affreschi della chiesa di San Giovanni

Aversa (Caserta) – Ancora una volta la presentazione dell’ultimo libro della professoressa Anna Grimaldi, “La chiesa di Dan Giovanni Evangelista. Un inedito ciclo di affreschi del Trecento ad Aversa” (Paparo Editori 2021), ha suscitato grande interesse ed entusiasmo tra il folto e attento pubblico presente ieri, 19 gennaio, alla galleria d’arte “Par’Bleu”, a Palazzo Candia. – continua sotto –

Con questo evento culturale il volume è stato presentato per la seconda volta ad Aversa su invito dell’associazione “ArteDonna”, nell’ambito della rassegna “Aversa Terra di Libri”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Aversa, per il valore di particolare rilievo che la ricerca, condotta con rigore scientifico dalla professoressa e storica dell’arte Anna Grimaldi, assume in rapporto al progetto di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città promosso dalle istituzioni.

La presidente di ArteDonna, la dottoressa Rachele Arena, ha introdotto e presentato l’autrice e il relatore, professore di Storia dell’arte medioevale presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Napoli “Federico II”. Presente l’assessore alla Cultura del Comune, professoressa Anna Sgueglia, che, nel porgere il saluto istituzionale, ha rimarcato l’importanza di questo studio pubblicato e ha aggiunto che l’istituzione comunale «esprime gratitudine alla professoressa che ci ha permesso di conoscere un’altra ricchezza del nostro patrimonio culturale, finora sconosciuta».

Appena pubblicato, alla fine dell’ottobre 2021, il libro fu presentato nella Sala Guitmondo del Seminario di Aversa gremita di persone alla presenza di monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, e del sindaco Alfonso Golia con un parterre di relatori di tutto rispetto dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’uscita del libro, patrocinato dalla Diocesi di Aversa, dal Comune di Aversa e dalla Soprintendenza di Caserta, fu un evento molto atteso in città, soprattutto dai cultori e appassionati di storia e arte aversana. – continua sotto –

La scoperta dell’interessantissimo e raro ciclo frammentario di affreschi del Trecento, rinvenuto alcuni anni fa nella chiesa di San Giovanni Evangelista e che, sfuggito agli studi di arte medioevale campana, rimaneva fino alla pubblicazione di questo volume del tutto inedito, sta portando la conoscenza del patrimonio artistico della città fuori dei confini della città stessa. Il libro, infatti, sta ottenendo molti riscontri in diversi ambiti culturali e istituzionali: è stato premiato a Roma alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’iniziativa “Terra di Cultura, studiosi e scrittori dell’agro aversano”; successivamente è stato presentato nella Biblioteca Diocesana di Caserta col patrocinio della Diocesi e della Comune e della Soprintendenza di Caserta e a Capua nell’ambito della rassegna di “Capua, il Luogo della Lingua Festival”. E’ stato recensito, tra gli altri, anche dal Tg3 Campania sia nella rubrica “Buongiorno Regione”, con un’intervista all’autrice, che nella rubrica “Leggilibri”.

Competenza e amore per l’arte e la cultura con un linguaggio forbito, ma al tempo stesso accessibile a tutti, hanno contraddistinto l’incontro al Par’Bleu, dove l’autrice e Antonio Milone, alternandosi in un confronto dialettico di grande spessore, hanno dato ampia lettura dell’importanza storica e artistica della nostra città. Il libro intende porre all’attenzione dei lettori, anche non specialisti, il ciclo pittorico e al tempo stesso fornisce l’opportunità di ricostruire la storia e le origini della chiesa in rapporto al tessuto urbano del quartiere antico, oggi purtroppo degradato ma che in origine costituiva, come ci ricorda la professoressa Grimaldi, «il suburbium Piscatorum, ossia uno dei borghi della città, inizialmente abitato da una colonia di pescatori dipendenti dall’Abbazia benedettina di San Lorenzo».

Il professor Milone ha sottolineato inoltre quanto questo libro abbia il merito di far rientrare per la prima volta e a pieno titolo gli affreschi di Aversa nel circuito culturale dell’arte medioevale campana del XIV secolo. La capacità di entrambi i relatori di far coniugare l’interesse per il territorio con la cultura in generale ha tenuto attento e partecipe il pubblico convenuto; a leggere alcune pagine del libro Monica Aquino, socia di ArteDonna. – continua sotto –

L’evento organizzato dall’associazione prevede una seconda parte, la visita eccezionalmente guidata dalla stessa professoressa Anna Grimaldi, autrice del libro, agli affreschi della chiesa di San Giovanni Evangelista, domenica 22 gennaio, ore 17.30. A seguire concerto di chitarra del maestro Piero Viti.