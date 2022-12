Gricignano, rassegna natalizia “Mo’ vene Natale”

Gricignano (Caserta) – Mercatini di Natale, appuntamenti musicali, eventi gastronomici, workshop e tanto altro animeranno la cittadina casertana fino al prossimo 8 gennaio. Un mese di appuntamenti accomunati dalla volontà di regalare emozioni e atmosfere magiche tipiche del Natale alla cittadinanza di Gricignano di Aversa. – continua sotto –

Questo e altro è la rassegna “Mo’ vene Natale”, ideata e organizzata dalla Pro Loco unitamente al Comune di Gricignano e alle associazioni e operatori economici del territorio. Inaugurata nel giorno dell’Immacolata, si concluderà il prossimo 8 gennaio. Previsti numerosi appuntamenti in programma.

L’iniziativa è gratuita e senza scopo di lucro ed è contro il “sistema” della camorra. “Un momento di festa, di piacere ma anche di riflessione”, ha evidenziato il sindaco e consigliere provinciale Vincenzo Santagata, che ha aggiunto: “Allestire un cartellone così intenso richiede uno sforzo organizzativo notevole e di ciò ringrazio le associazioni – e in particolare la Pro Loco – che con l’entusiasmo di sempre si sono prodigate per concretizzare questo emozionante evento”.

Il comitato organizzatore è composto dal Presidente della Pro Loco di Gricignano di Aversa, Pasquale Barbato, dai soci Rocco Fusco, Giovanni Borriello e Pasquale Cesaro; e da Salvatore Principe, responsabile del Centro Turistico Campano- Servizi. “E’ una opportunità che vogliamo regalare al territorio, ai grandi e piccini della nostra Comunità”, ha illustrato Salvatore Principe, aggiungendo “Abbiamo veramente compiuto un notevole sforzo fisico ed economico e perciò confidiamo in una massiccia partecipazione della popolazione che in tal modo ci ripaga e gratifica dei sacrifici compiuti. Con questi appuntamenti ci proponiamo anche di valorizzare le eccellenze locali (da quelle culturali a quelle artistiche, da quelle folkloristiche a quelle enogastronomiche) e di innescare dei processi turistici favorendo la venuta a Gricignano di persone di altre realtà”. – continua sotto –

Fino al prossimo gennaio, dunque, il centro storico di Gricignano di Aversa sarà abbellito dalle incantevoli luminarie, dal giardino di Babbo Natale, dalle caratteristiche casette del mercatino natalizio in cui poter trovare prodotti dell’artigianato locale, giochi e prelibatezze della tradizione natalizie. Non mancheranno in piazza e nelle vie del centro le presenze delle ragazze dell’animazione travestite da Mamma Natale e della banda musicale che intonerà i canti della festa più bella e suggestiva dell’anno.

Sabato mattina 10 dicembre, sempre in piazza, sarà la volta di “Mettersi in Gioco con stile”: sfilata di moda baby a cura della “Mondo Vip Agency”, con il direttore artistico il maestro Maurizio Cirillo; mentre venerdì 16, a partire dalle 17, presso la sala consiliare “Emerico Buonanno” in piazza Municipio, si terrà un seminario socio-culturale-formativo sul tema: “Il Natale in Campania: riti e simbolismi di una magica tradizione!” con la partecipazione di istituzioni ed esperti di assoluto spessore.

Previsti anche concerti Gospel nelle diverse chiese di Gricignano: martedì 20 presso la Chiesa di S. Andrea Apostolo e giovedì 22 presso la Chiesa Madonna del Rosario. Tra gli altri appuntamenti in programma si segnala, infine, per domenica 8 gennaio, presso la villa comunale, l’iniziativa “Diamo un Calcio alla Disabilità”, la partita del cuore organizzata con il prezioso apporto della “Polisportiva Gricignano di Aversa”.