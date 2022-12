Cesa, Giunta approva bilancio di previsione 2023. Guida: “Primato di cui andare fieri”

Cesa (Caserta) – La giunta comunale del sindaco Enzo Guida e composta dal vicesindaco Giusy Guarino, dagli assessori Francesca D’Agostino, Cesario Villano ed Alfonso Marrandino ha approvato, nella seduta di oggi, lo schema di bilancio per l’anno 2023 e tutti gli atti allegati. – continua sotto –

“Si tratta di un passaggio politico ed amministrativo molto importante – sottolinea il sindaco Guida – approvare il bilancio di previsione prima della scadenza dell’anno è obiettivo ed un primato di cui andare fieri. Siamo uno dei pochi enti a farlo, senza attendere le proroghe che sono concesse e che consentono di approvare il bilancio ad esercizio in corso”. “Questa scelta è legata alla necessità di avere un bilancio operativo da inizio anno, per lavorare subito ad una serie di interventi e di priorità”.

“Dal punto di vista tecnico – aggiunge la delegata al bilancio D’Agostino – il previsionale presenta dei dati, soprattutto quelli che riguardano i trasferimenti dello Stato, basati su numeri non ancora definiti, nel senso che dopo l’approvazione della Finanziaria saranno sicuramente migliorati. Ma l’obiettivo è di avere un bilancio operativo dal primo gennaio, per lavorare alla realizzazione delle finalità amministrative”.

Deliberato lo schema in giunta, si aprono i termini per la presentazione degli emendamenti e la possibilità di approdare in consiglio comunale per la fine dell’anno. “Approvare il bilancio entro il 31 dicembre – evidenza il sindaco Guida – è un risultato condiviso da tutta la compagine amministrativa e politica, possibile anche grazie al lavoro degli uffici comunali che in tempi rapidi hanno predisposto quanto necessario per redigere il bilancio. Quindi un ringraziamento a tutti gli assessori ed i consiglieri di maggioranza Nicola Autiero, Francesco Maria Turco e Gina Migliaccio, al presidente del consiglio Domenico Mangiacapra ed alle forze politiche che compongono Nuova Primavera Cesana”. “La pressione fiscale resta invariata – dichiara l’assessore al bilancio – non riscontrandosi nessun aumento. Anzi nel 2023 i cittadini riceveranno una fattura dell’acqua potabile ridotta grazie all’aumento della prima fascia di consumi”. – continua sotto –

L’investimento più importante attiene il lavoro relativo all’area ex Campo del Parroco. Oltre al finanziamento derivante dal Cis Terra dei Fuochi, per poter completare questa opera, sono state impiegate altre risorse derivanti dal bilancio comunale, in modo da poter far partire la relativa procedura di gara ad inizio anno. Previsto anche un investimento in termini di arricchimento del patrimonio, con l’acquisto, in corso di definizione, di una grotta tufacea, per continuare il discorso relativo alla valorizzazione delle risorse territoriali. In questo solco, si inserisce la previsione di fondi aggiuntivi per l’allestimento del Museo dell’Asprino.

Confermati tutti i servizi e le iniziative degli anni precedenti, in materia di assistenza sociale, servizi alla persona, con delle novità che riguarderanno le attività in favore delle persone con disabilità.

Investimenti ci saranno pure in materia di arredo urbano e segnaletica stradale. Prossimamente, infatti, saranno allestiti con panchine e giochi inclusivi, due spazi pubblici nuovi, nelle zone periferiche del paese, nel rispetto del programma elettorale.