Aversa, Romano a riunione Ente Idrico: “Chiesto incontro a De Luca per risolvere criticità”

Aversa (Caserta) – La necessità di dover contenere il consumo idrico ad Aversa, tant’è che le fontane pubbliche non zampillano più da tempo, è stato affrontato nel corso della riunione tenuta il 21 dicembre nella sede del comitato regionale dell’Ente Idrico Campano, grazie all’intervento di Roberto Romano, neo presidente del Consiglio comunale di Aversa. – continua sotto –

Nell’incontro, tenuto mercoledì 21 dicembre, all’ordine del giorno vi erano numerosi provvedimenti che riguardavano il riassetto della gestione della rete idrica pubblica e l’affidamento ai gestori attuatori che usufruiranno di una serie di finanziamenti per ammodernare tutta la rete idrica regionale.

Insieme a Romano, in rappresentanza del comune di Aversa, erano presenti numerosi sindaci, tra cui quello di Giugliano, Raffaele Pirozzi, che per affrontare le difficoltà che incontrano oggi i comuni a nord di Napoli e che coinvolgono anche i comuni limitrofi, come appunto Aversa, ha proposto di dare vita ad un incontro con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’assessore regionale all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, al fine di trovare soluzione alla crisi che sembra farsi sentire sempre più.

“L’incontro è necessario affinché si possano risolvere le criticità anche provenienti dai collettori fognari e delle acque reflue a ridosso dei comuni”, ha affermato Romano, dichiarando la sua soddisfazione per l’interessamento delle criticità espresso dai responsabili regionali, auspicando che si possa risolvere al più presto possibile il problema.