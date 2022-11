Ancona, camion si ribalta e schiaccia un’ambulanza: morti autista del 118 e paziente

Tragedia ad Ancona, lungo lo svincolo di collegamento tra il casello Nord e la statale 76. Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automobile che viaggiavano nella corsia a fianco, nei pressi di Falconara Marittima. L’autista, il 28enne Simone Sartini, e il paziente, di oltre 80 anni, presenti sul mezzo di soccorso hanno perso la vita, incastrati tra le lamiere nel mezzo di soccorso, mentre l’altro soccorritore è rimasto gravemente ferito. Il conducente del mezzo pesante è invece illeso, ma in stato di shock. – continua sotto –

Lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14 è temporaneamente chiuso al traffico per chi viaggia in direzione Roma, per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Lo ha riferito l’Anas. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Il mezzo pesante, carico di balle di paglia, era uscito dall’autostrada A14 e si stava dirigendo verso l’Interporto di Jesi. L’ambulanza invece era impegnata in un servizio secondario, non in un’emergenza: dopo avere trasportato un paziente dall’ospedale di Senigallia a quello regionale di Torrette di Ancona, lo stava di nuovo trasferendo a Senigallia.

L’incidente è avvenuto in un punto del raccordo in pendenza, dove si trova una curva stretta e forse per questo il conducente del camion, potrebbe avere perso il controllo del veicolo. Alla Croce Rossa i volontari sono sgomenti e ricordano il loro collega Simone come “un ragazzo solare, molto disponibile e scrupoloso nel suo lavoro”. “Esprimo, a nome di tutta l’Associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia”, ha commentato il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca.

È scampato all’incidente, invece, un altro soccorritore, di 59 anni: era anche lui a bordo dell’ambulanza, seduto di fianco al guidatore. È stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice rosso e non risulta in pericolo di vita. Illeso l’autista del camion, un 30enne straniero residente in Italia, che pur essendo in stato di shock, è rimasto sul posto e non ha chiesto cure mediche. E miracolosamente illeso, a giudicare dalle immagini, il 60enne di Ancona che era alla guida dell’auto coinvolta, rimasta danneggiata dal lato guidatore. – continua sotto –

Le operazioni per il recupero delle due vittime, rimaste intrappolate tra le lamiere, sono durate ore. Tutti e tre i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati. Secondo i dati Istat, nelle Marche gli incidenti stradali sono aumentati: nel 2021 ce ne sono stati 4.663 (+26,2% rispetto al 2020), dei quali 84 mortali (+21,7%) e complessivamente 6.227 feriti (+27,7%). Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte nelle Marche del 50,9%, più della media nazionale (-42,0%), mentre fra il 2010 e il 2021 si registrano variazioni, rispettivamente di -22,9% e -30,1%. Nello stesso periodo l’indice di mortalità sul territorio regionale è aumentato leggermente (da 1,6 a 1,8 deceduti ogni 100 incidenti).