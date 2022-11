Vairano Scalo, De Luca all’inaugurazione della nuova Variante

Vairano Patenora (Caserta) – Il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sarà presente, mercoledì 23 novembre, alle ore 10.30, alla cerimonia di apertura al traffico pesante della nuova variante al centro urbano di Vairano Scalo che collega la strada statale 6 “Casilina”, all’uscita dello svincolo autostradale dell’A1 Caianello, e la Strada Statale 85 “Venafrana”. – continua sotto –

Ad accogliere il governatore saranno il sindaco Stanislao Supino e l’amministrazione comunale che, nell’auditorium parrocchiale, illustreranno l’opera con il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio Regionale, Luca Cascone, ed il progettista e direttore dei lavori Giovanni Perillo, alla presenza anche dei sindaci dei comuni vicini, degli amministratori locali dell’intero comprensorio vairanese, oltre che dei cittadini.

“L’apertura della variante segna la messa in esercizio di quel tratto stradale tanto atteso dai cittadini vairanesi che, per anni, hanno richiesto la possibilità di migliorare la qualità della vita nel centro urbano di Vairano Scalo, perennemente congestionato dal traffico pesante e dalle sue conseguenze, quali vibrazioni delle abitazioni, qualità dell’aria pessima e mancanza di sicurezza stradale e pedonale”, dichiara il sindaco Supino. “È una delle prime opere strategiche della viabilità campana – sottolinea il primo cittadino – che vede la luce ed è altrettanto vero che è una strada di interesse regionale per il miglioramento di una serie di fattori importanti sia per il tessuto sociale che per quello commerciale”.

“Naturalmente, grande è la soddisfazione dell’amministrazione comunale – conclude il sindaco – che, in continuità con la precedente, vede realizzato uno dei punti salienti del proprio progetto politico. È un bell’esempio di quando le istituzioni funzionano e mantengono l’impegno di migliorare le comunità a loro affidate”. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA