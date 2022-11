Sant’Arpino, Aniello Di Santillo nuovo commissario di Volt Italia in Provincia di Caserta

Sant’Arpino (Caserta) – Aniello Di Santillo ha ricevuto l’incarico per essere un coordinatore della provincia di Caserta per “Volt Italia”, il partito progressista che ha partecipato alle ultime politiche nell’area del centrosinistra nella coalizione del Partito Democratico. – continua sotto –

Il passaggio di nomina è avvenuto stamattina tramite mandato dal coordinatore regionale Luigi Scaramuzzini: “Di Santillo – dichiara quest’ultimo – è un ragazzo volenteroso e umile, caratteristiche che rispecchiano a pieno i valori del nostro partito. L’ultima iniziativa da lui messa in campo non è altro che la punta di un grande iceberg, sono sicuro che sarà in grado di svolgere nel migliore dei modi i suoi compiti”.

“Sono veramente orgoglioso di questo incarico – commenta Di Santillo – che va a premiare quanto ho costruito in questi anni. Dalla mia prima esperienza politica non mi sono mai fermato, cercando di sostenere il progresso e il cambiamento nel mio paese. Tutto ciò rafforza la mia posizione, dandomi la possibilità di lavorare ancora di più per i miei concittadini, con l’impegno di esserci sempre, in prima linea. Spero di essere sempre in grado di adempiere ai miei doveri, convinto che nella vita con umiltà e sacrificio si realizzano i migliori progetti”.