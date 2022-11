Investimenti e occupazione, convegno a Carinaro sulla Zes Campania

Carinaro (Caserta) – Zes, zone economiche speciali, uno strumento strategico di sviluppo delle aree industriali e del territorio. Nella sala conferenze del Building Hotel, situato nel cuore dell’area industriale “Aversa Nord”, si è tenuta una tavola rotonda promossa dai giovani imprenditori di Confindustria Caserta, dall’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) e dall’Unione dei giovani commercialisti di Napoli Nord, col patrocinio del Comune di Carinaro. – continua sotto –

Analizzate le novità previste dal nuovo piano di ripresa e resilienza che, oltre agli investimenti, prevede anche una riforma per semplificare il sistema di governance delle Zes e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l’insediamento di nuove imprese. Un interesse comune per il territorio e i futuri imprenditori, come spiega Alfonso Bracciano, delegato alle Attività Produttive del Comune di Carinaro e membro del Consiglio Asi Caserta: “Le Zes rappresentano un’opportunità da non perdere e spesso sottovalutate. L’intento iniziale è quello di creare innanzitutto una filiera professionale a supporto dei giovani imprenditori che vogliono investire sul nostro territorio. E poi realizzare un progetto che vede uniti i giovani professionisti del territorio in un territorio che non hanno deciso di abbandonare”.

A sottolineare i vantaggi per le imprese è il presidente dell’Asi Napoli e commissario straordinario della Zes Campania, Giosy Romano: “Le Zes sono fondamentali per l’attrazione di investimenti, con un doppio binario della possibilità di accedere allo sportello digitale del commissario avanzando un’unica istanza che sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, nulla osta e permessi. E l’altro compito che spetta al commissario di realizzare infrastrutture capaci di supportare i nuovi investimenti e far conoscere agli imprenditori gli effettivi vantaggi determinati dalla semplificazione e dal credito d’imposta”. Interventi che incidono anche sulla crescita dell’occupazione. A tal proposito, il commissario ha stipulato con le organizzazioni sindacali un protocollo finalizzato a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali ma anche nuovi posti di lavoro attraverso l’attrazione di investimenti. “Un circolo virtuoso – sottolinea Romano – che si vuole determinare con realizzazione delle infrastrutture, attrazione degli investimenti, indotto in termini lavorativi”.

L’area del Casertano riveste il 50% dell’area Zes in Campania. Ma quanto è cambiata l’area industriale del territorio negli ultimi anni? A rispondere è Raffaela Pignetti, presidente dell’Asi Caserta: “Negli ultimi anni siamo riusciti a portare avanti interventi infrastrutturali importanti, come lavori di riqualificazione in via Della Stazione dove non si facevano lavori da 40 anni. Col nuovo piano regolatore, inoltre, l’area Asi di Aversa Nord avrà un nuovo strumento espropriativo, calmierando i prezzi, senza dimenticare che nella parte nord dell’area industriale abbiamo avviato progetti come il Pon Legalità per la videosorveglianza e l’adeguamento della rete idrica e fognaria”. – continua sotto –

Ad introdurre i lavori, oltre al consigliere e avvocato Bracciano, Chiara Nicoletta Matacena, presidente Giovani Commercialisti Napoli Nord, l’avvocato Roberta Giliberti, presidente Aiga Napoli Nord, Pasquale Lama, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Caserta. A relazionare sull’argomento, insieme a Romano e Pignetti, Vincenzo Caterino, vicepresidente Giovani Commercialisti Napoli Nord, Alessandro De Angelis, segretario Aiga Napoli Nord, Raffaele Chianese del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Caserta. IN ALTO IL VIDEO