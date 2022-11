Aversa, Golia chiede al consigliere “anziano” Oliva di convocare il Consiglio

Aversa (Caserta) – Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, a fronte di una situazione che definire intricata rappresenta un eufemismo, non perde tempo, e dopo qualche ora dalle dimissioni da presidente del Consiglio comunale, Carmine Palmiero, prende carta e penna e scrive al consigliere comunale anziano (quello più votato alle elezioni amministrative del giugno 2019), ossia Alfonso Oliva, e gli chiede, dopo avergli ricordato le specifiche norme dello Statuto Comunale della Città di Aversa, di convocare una seduta di Consiglio comunale entro gli otto giorni previsti, ossia entro il prossimo 18 dicembre. – continua sotto –

In quella seduta si dovrà prendere atto delle dimissioni di Palmiero e nominare temporaneamente presidente il consigliere anziano dovendo tenere un Consiglio (tra l’altro già richiesto dal sindaco) per ottemperare le richieste giunte dalla Corte dei Conti.

L’impressione è che Golia intenda non far eleggere dalla sua maggioranza un nuovo presidente del Consiglio in questa fase per evitare malumori all’interno della coalizione, anche se sui social tiene banco la possibile elezione di Roberto Romano, ma forse si è di fronte alla classica “bacchetta” che nella politica aversana non manca mai.

Per la cronaca, oltre ad Oliva, il sindaco ha inviato la nota al prefetto di Caserta, agli assessori, ai consiglieri e al segretario comunale.