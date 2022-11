Napoli, furto in un ostello ai Quartieri Spagnoli: “bottino” di 45 euro

È giunto in sella uno scooter rubato in un ostello del centro storico di Napoli, in piazza Santa Maria la Nova, ai Quartieri Spagnoli, e poco dopo ha prelevato del contante dalla cassa, per un bottino di soli 45 euro. – continua sotto –

Le telecamere di sorveglianza, però, hanno ripreso tutto e ora l’uomo, un 49enne napoletano, è stato arrestato per rapina. Secondo i carabinieri e la magistratura di Napoli è lui l’autore del colpo messo a segno lo scorso 28 agosto.

Nel video diffuso si vede l’uomo che entra indossando il casco e, in presenza di un dipendente della struttura, fruga nella cassa prendendo quel poco che c’è: 45 euro in banconote da 5.

Le indagini hanno consentito di identificare il rapinatore che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura partenopea. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. IN ALTO IL VIDEO