Afragola, “armato” di bombola del gas minaccia vicino di casa e carabinieri

Un uomo di 67 anni è stato arrestato ad Afragola (Napoli) con l’accusa di aver minacciato un vicino di casa e i carabinieri “armato” di una bombola di gas. – continua sotto –

A quanto si è appreso, l’uomo ha litigato con il vicino di casa per una questione relativa al parcheggio e ha minacciato di lanciargli la bombola del gas dalla finestra.

La stessa minaccia il 67enne l’ha rivolta anche ai carabinieri, ai quali il vicino si era rivolto per chiedere aiuto. L’uomo, sempre brandendo la bombola, ha anche impedito ai militari di entrare in casa.

Alla fine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, poi trasferito in carcere in attesa di giudizio.