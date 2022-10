Casal di Principe, detiene un cammello, 7 cavalli e 12 cani in un terreno: denunciato

A Casal di Principe (Caserta), nel pomeriggio di lunedì 10 ottobre, i carabinieri hanno denunciato un 43enne per maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edilizio.

L’uomo, a seguito a seguito di un controllo eseguito dai militari della locale stazione dell’Arma, insieme a personale dell’Unità Operativa Veterinaria dell’Asl Caserta e dell’Ufficio tecnico comunale, è stato trovato nella disponibilità, su un fondo di sua proprietà, in violazione delle principiali norme di tutela animale, di un cammello, sette cavalli e 12 cani. Riscontrate anche violazioni edilizie e rinvenute due coppie di targhe di autovetture risultate rubate.

Gli animali sono stati sottoposti a sequestro ed affidati in custodia giudiziale all’Ente Foresta Demaniale Regionale di Cerreta Cognole (Salerno), convenzionato Asl Campania. Intanto, sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza degli animali.

