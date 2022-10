Aversa-Parete, giovane agente Penitenziaria muore in incidente stradale in Liguria insieme ad una ragazza

Un giovane agente della Polizia Penitenziaria, Francesco Ferrara, nativo di Aversa (Caserta) con famiglia nella vicina Parete, e la sua fidanzata, Isabella Augello, monzese, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia. – continua sotto –

Il poliziotto, da pochi mesi in servizio al carcere di Valle Arme, e la ragazza, entrambi 26enni, intorno all’una della scorsa notte stavano viaggiando sull’Aurelia a bordo di una Bmw quando si sono schiantati contro un pilone dell’ex Ferrovia, all’uscita del porto turistico di San Lorenzo. Un impatto rivelatosi fatale.

Dopo l’allarme dato da un abitante della zona, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause per cui il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura, forse legate al fondo stradale bagnato.

Intanto, arriva il cordoglio del sindacato Uil Pa Penitenziaria. “Vicinanza e cordoglio a tutto il personale di polizia penitenziaria di Sanremo e alla sua famiglia. – si legge in una nota a firma di Fabio Pagani – Quando giovani vite si spezzano in questo modo, le parole servono a poco. La Polizia Penitenziaria, tristemente, piange la scomparsa di un giovanissimo collega agente del 180eesimo corso”.