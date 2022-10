Auto in un dirupo, all’interno i corpi senza vita di Sofia e Francesco

I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti stamani, in una piccola scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi, in provincia di Verona. Dei due ventenni Sofia Mancini e Francesco D’Aversa non si avevano più notizie da lunedì sera, quando erano stati visti salire, all’uscita di una discoteca, a bordo della Fiat 500 del ragazzo. – continua sotto –

La vettura, con all’interno i due cadaveri, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale.

Sofia Mancini, 20 anni, era residente con la famiglia a Costermano sul Garda. Francesco D’Aversa, 24 anni, che lavorava a Verona, era originario di Taranto. Le ricerche, effettuate anche con droni ed elicotteri, si erano concentrate ieri sulla sponda veronese del Lago di Garda, tra Calmasino e Lazise, dove le celle telefoniche avevano agganciato lunedì notte per pochi istanti il cellulare di Sofia.

Il dirupo dov’è finita la vettura non era visibile dalla strada che collega Lazise ad Affi. È stata una squadra di operai di Veneto Strade ad accorgersi stamane di alcuni pezzi di carrozzeria semi-coperti dai cespugli.